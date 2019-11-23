Тулун, Иркутская область, 23 ноября, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Появились первые кадры с места автокатастрофы в Черемховском районе Иркутской области, в которой погибла супруга главы города Тулун Юрия Кариха Лариса Карих, об этом 23 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти» Автокатастрофа с участием мэра города Тулун

Снимок появился в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти». На изображении виден автомобиль Кариха, степень его повреждения крайне высокая.

Отмечается, что глава города доставлен в больницу в тяжелом состоянии, в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла в Черемеховском районе Иркутской области. Транспортное средство мэра Тулуна врезалось в грузовик. Прочие подробности трагедии пока неизвестны.