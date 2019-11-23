Москва, 23 ноября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Известный кинорежиссер Карен Шахназаров подверг критике засилье в отечественном кинематографе картин, повествующих о социальных проблемах в России, об этом 23 ноября сообщает ТАСС.

Kremlin.ru Карен Шахназаров

«Это политическая тенденция. В условиях, когда есть политическое противостояние, которое у нас постоянное, конечно, картины, которые показывают Россию через какие-то проблемы, часто утрированные проблемы, пользуются большим вниманием», — отметил Шахназаров в интервью изданию.

Артист отметил, что не имеет ничего против подобных лент, однако проблема заключается в том, что их количество значительно превышает другие тематики, ничем практически не уравновешивается.

«В этом нет ничего такого. Но, действительно, в этом есть некая тенденция», — резюмировал кинорежиссер.

Напомним, Карен Шахназаров также является генеральным директором киностудии «Мосфильм», активно участвует в политических шоу на центральном телевидении, ярко выражает свою гражданскую позицию, носящую патриотический характер.