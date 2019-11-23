Сеул, 23 ноября, 2019, 18:33 — ИА Регнум. ВМФ Южной Кореи присоединились к морским учениям США, Канады и Австралии в Тихом океане у берегов Гуама. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны.

Военно-морские манёвры

Отмечается, что в учениях не принимает участие ВМФ Японии, которая также является союзником США в данном регионе. Это вызвано конфликтом Японии и Южной Кореи, а также сворачиванием военного сотрудничества между двумя странами. При этом ещё в мае и Сеул, и Токио участвовали в учениях, несмотря на все противоречия. Целью манёвров является отработка взаимодействия ВМФ разных стран при отражении угрозы в Тихоокеанском регионе.

В учениях Pacific Vanguard, которые завершатся 28 ноября, участвуют 1500 человек; ВМФ Южной Кореи представлены эсминцем Чхве Юн водоизмещением 4400 тонн, США отправили эсминец USS Chancellorsville, заправщик и подводную лодку. От Канады участвует фрегат, а со стороны Австралии — эсминец, фрегат и подлодка.