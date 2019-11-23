Москва, 23 ноября, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Сотрудники правопорядка в Москве вынуждены были открыть стрельбу в целях остановки водителя автомобиля, находящегося в розыске. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

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«Сегодня около 12:00 в районе 35 км МКАД полицейские организовали преследование ВАЗ-2107, который был в розыске. На законные требования полицейских остановиться водитель автомобиля не реагировал», — объяснили в пресс-службе, поясняя причины стрельбы.

В результате происшествия автомобиль удалось остановить, его водитель был задержан. Отмечается, что никто не пострадал. В настоящее время следственные органы проводят необходимую проверку.