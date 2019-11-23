Варшава, 23 ноября, 2019, 18:31 — ИА Регнум. 21 ноября Бюро по инвестиционной деятельности и экономическим циклам издало отчёт. Об этом сообщает польское новостное агентство PAP.

Польский флаг

В отчете отмечается, что индекс благосостояния, отражающий в среднем экономическое состояние граждан Польши, упал на 0,5 пункта в ноябре.

Бюро также заявило, что небольшое увеличение показателя, произошедшее в октябре, было исключительным явлением и что индикатор сейчас снова вернулся в убывающий тренд.