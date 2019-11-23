Калуга, 23 ноября, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В Калуге с 23 по 30 ноября 2019 года пройдёт II театральный фестиваль «Новые люди». Основная фестивальная площадка — пространство актуального искусства «Pro Art’s», сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерства культуры региона.

Nikatv.ru Пространство Актуального Искусства PRO ARTS в Калуге

В программе фестиваля — оригинальные камерные постановки для детской и семейной аудитории. Для малышей от одного года будут показаны бэби-спектакли «Глазами цветка» и «Я делаю мир». Дети от трёх лет смогут увидеть спектакль «Муха-цокотуха». Для зрителей от шести лет — «Вафельное сердце» и «Как я стал художником». Подростки смогут увидеть театральные постановки, созданные в жанре сторителлинг, — «Страшная месть», «Спасти Британию» и «Космос. Начало». Все спектакли фестиваля 2019* года обладают важной особенностью: для родителей они будут не менее интересны чем для их детей, а совместный просмотр спектаклей станет важным дополнением к семейному досугу.

Напомним, один из наиболее молодых театральных международных фестивалей России — «Новые люди», впервые состоялся в Калуге в декабре 2018 года. Среди участников фестиваля — лауреаты премий «Золотая маска» и «Арлекин». Более 20 опытных и молодых отечественных и зарубежных трупп привезли в Калугу свои лучшие спектакли. Не случайно калужский театральный фестиваль «Новые люди» вошёл в десятку лучших региональных фестивалей России и стал победителем региональной премии «Губерния» в номинации «Открытие года».