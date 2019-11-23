Кишинёв, 23 ноября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. У захватившего власть в Молдавии в 2016 году олигарха Владимира Плахотнюка помимо румынского и российского паспортов есть два молдавских удостоверения личности на два разных имени. Об этом сообщил председатель комиссии парламента Молдавии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, передает ИА REGNUM.

Владимира Плахотнюк

«То есть паспорт с фотографией Плахотнюка, но с другим именем, другой идентичностью, другой датой рождения и с другой пропиской в Кишиневе», — сказал Моцпан.

Он сообщил, что обратился с этими материалами в прокуратуру и в Агентство госуслуг. Согласно полученной им информации, Плахотнюк обратился за другим паспортом в целях защиты, поскольку считал, что его жизнь была в опасности. Плахотнюк был уверен, что его хотели ликвидировать иностранные структуры. «Мне говорили, что это наемники из группы Вагнер», — добавил Моцпан.

Напомним, Плахотнюк захватил власть в Молдавии в 2016 году и удерживал ее до июня 2019 года. В июне его отстранили от власти, он бежал из страны и предположительно находится в США.