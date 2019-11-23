Вашингтон, 23 ноября, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Официальный представитель легендарной актрисы Джейн Гэлловэй Хейтц подтвердил, что звезда кино и телевидения скоропостижно скончалась в возрасте 78 лет. Причина смерти на данный момент не разглашается. Наибольшее признание она получила за свою роль в фильме Дэвида Линча «Простая история», который вышел на экраны в 1999 году.

Джейн Гэлловэй Хейтц

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина повествует о старике, который однажды принимает решение вместе со своей психически нестабильной дочерью отправиться в путешествие через два штата для того, чтобы успеть попрощаться со своим братом. Все бы ничего, только в качестве средства передвижения странная команда выбрала поддержанную газонокосилку, а не обычный автомобиль.

Кроме того, актриса снялась в таких картинах как «Теория большого взрыва», «Бесстыжие» «Скорая помощь», «Анатомия страсти», «Побег», «Я знаю, кто убил», «Сестра Готорн» и «Чистильщик».