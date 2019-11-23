Москва, 23 ноября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Автомобильный журнал «За рулем» напомнил об основных ошибках, совершаемых автовладельцами при сезонной смене колес.

Зимние шины

Одна из самых главных ошибок — это неправильное хранение колес. Хранить сменные колеса нужно в сухом прохладном проветриваемом помещении. Шины без дисков допустимо ставить на пол, а вот колеса в сборе лучше ставить стопкой или подвешивать, чтобы они не касались пола. Если нарушить условия хранения сезонных колес, то за это время они могут деформироваться, и у резины появятся скрытые дефекты. Все это может привести к разрушению шины под нагрузкой.

Другая ошибка — это использование слишком старой резины. Нужно помнить, что автомобильная резина обладает ограниченным сроком службы — не более пяти лет. Далее потребитель должен оценить возможность дальнейшей эксплуатации резины в соответствии с ее техническим состоянием.

Очень важно следить за состоянием колесных дисков. Если они «кривые», то это вызывает дисбаланс и вызывает лишнюю нагрузку на элементы подвески автомобиля.

Если протектор шин является направленным, то очень важно правильно установить колеса, в противном случае быстрый износ шин гарантирован.

Немаловажным фактором является правильный момент затяжки крепления колес. Затягивать крепления нужно крест-накрест в определенной последователи. Лучше использовать динамометрический ключ, который позволяет выбрать правильный момент затяжки.

Сменные колеса должны быть отбалансированы. Процедуру балансировки лучше проводить один раз в год.

И конечно же давление в шинах должно быть равномерным и установленным в соответствии с инструкцией автомобиля. Неправильное давление грозит ухудшением управляемости автомобилем, а также ростом расхода топлива и быстрым износом шин.