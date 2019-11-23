Москва, 23 ноября, 2019, 09:15 — ИА Регнум. 21 января в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве откроется выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство». В экспозиции будет представлено более 180 произведений (живопись, рисунки, акварели и гравюры) гениального испанского художника. Выставка организована Культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже.

Сальводор Дали. Геополитическое дитя, наблюдающий рождение Нового человека

«Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России» — отмечает Владимир Воронченко, председатель правления культурно-исторического фонда «Связь времен», директор Музея Фаберже.

Основу экспозиции составят работы из собраний фонда «Гала — Сальвадор Дали» и Национального музея «Центр искусств королевы Софии». Также будут показаны работы из частных европейских коллекций.

Выставка даст возможность проследить весь долгий творческий путь Сальвадора Дали, исследовать все этапы его развития как живописца. В экспозиции будут представлены произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов. Но наибольшей инетерс поклонников мастера, несомненно, вызовут его сюрреалистический и ядерно-мистический периоды. Они представлены на выставке известнейшими работами — «Невидимый человек» (1929−32), «Чувство скорости» (1931), «Архитектонический «Анжелюс» Милле» (1933), «Пейзаж с загадочными элементами» (1934), «Мягкий автопортрет с жареным беконом» (1941), «Ураново-атомная меланхолическая идиллия» (1945), «Дематериализация под носом Нерона» (1947), «Максимальная скорость Мадонны Рафаэля» (1954) и другими шедеврами, принесшими Дали мировую славу.