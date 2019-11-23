Саранск, 23 ноября, 2019, 08:13 — ИА Регнум. 22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу «железнодорожников».

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Два гола опорного полузащитника сборной Польши Гжегожа Крыховяка на 29-й и 56-й минутах стали для игрока 8-м и 9-м в составе «Локомотива» во всех турнирах.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.47 стал 27-летний форвард «Тамбова» Владимир Обухов, оформивший 1+1 по системе гол+пас, совершивший 3 обводки и выигравший 4 воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 71%.

Набрав 34 очка, «Локомотив» укрепился на второй позиции в турнирной таблице лиги. «Тамбов» с 17-ю баллами остался на 14-й строчке в зоне вылета.

Статистика матча («Тамбов"/"Локомотив»)

Удары 8/6

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения 46%/54%

Нарушения 9/13

Угловые 1/3

Оценки WhoScored 6.48/6.83

Составы на матч:

«Тамбов»: Шелия, Грицаенко, Осипенко, Ойеволе, Рыбин, Тетрашвили, Килин, Карасев, Костюков, Чуперка, Обухов.

Запас: Чернышов, Мамтов (↑ 87), Аппаев, Усман, Хосонов (↑ 73), Кленкин, Таказов, Часовских (↑ 77), Сугробов.

Главный тренер: Сергей Первушин.

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Чорлука, Серкейра, Рыбус, Коломейцев, Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

Запас: Живоглядов, Идову (↑ 90), Медведев, Кверквелия (↑ 46), Магкеев, Тугарев, Куликов, Мухин, Коченков, Лысов, Рыбчинский.

Главный тренер: Юрий Семин.

Бригада арбитров: Павел Кукуян | Дмитрий Жвакин | Алексей Ширяев | Анатолий Жабченко.

Желтые карточки: Костюков — 35, Баринов — 65.

Забитые мячи: Гжегож Крыховяк (Мацей Рыбус) 29 — 0:1, Адесойе Ойеволе (автогол) 33 — 0:2, Владимир Обухов (Адесойе Ойеволе) 39 — 1:2, Михаил Костюков (Владимир Обухов) 47 — 2:2, Гжегож Крыховяк 56 — 2:3.