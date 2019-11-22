Латвийские военные считают, что тратить 2% от ВВП на оборону недостаточно
Рига, 23 ноября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Хотя в последние годы оборонный бюджет Латвии повышен до 2% от ВВП, и в 2020 году военные получат на 27 млн евро больше, военные считают, что этих денег совершенно недостаточно для развития обороноспособности, пишет портал sargs.lv.
Общий оборонный бюджет Латвии в следующем году составит 663,67 млн евро, из них 245,22 млн зарплаты 6000 военнослужащих, 225,85 на проекты развития перевооружение и 192,6 млн расходы на поддержание боевой готовности техники. Последняя статья расходов имеет тенденцию к росту. Например, в бюджете 2016 года она составляла только 88,32 млн евро.
При этом, командующий Национальными вооружёнными силами генерал-лейтенант Леонид Калныньш считает, что для оптимального состояния необходимо увеличить существующее финансирование минимум в 2,5 раза. И что тратить 2% от ВВП на оборону совершенно недостаточно.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о своей готовности объяснять партнёрам по коалиции и обществу необходимость увеличения военных трат.