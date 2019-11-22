Рига, 23 ноября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Хотя в последние годы оборонный бюджет Латвии повышен до 2% от ВВП, и в 2020 году военные получат на 27 млн евро больше, военные считают, что этих денег совершенно недостаточно для развития обороноспособности, пишет портал sargs.lv.

7th Army Training Command ВС Латвии

Общий оборонный бюджет Латвии в следующем году составит 663,67 млн евро, из них 245,22 млн зарплаты 6000 военнослужащих, 225,85 на проекты развития перевооружение и 192,6 млн расходы на поддержание боевой готовности техники. Последняя статья расходов имеет тенденцию к росту. Например, в бюджете 2016 года она составляла только 88,32 млн евро.

При этом, командующий Национальными вооружёнными силами генерал-лейтенант Леонид Калныньш считает, что для оптимального состояния необходимо увеличить существующее финансирование минимум в 2,5 раза. И что тратить 2% от ВВП на оборону совершенно недостаточно.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о своей готовности объяснять партнёрам по коалиции и обществу необходимость увеличения военных трат.