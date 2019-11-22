Москва, 22 ноября, 2019, 23:14 — ИА Регнум. В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Council.gov.ru Маргарита Симоньян

По мнению Маргариты Симоньян, аудитория российского телевидения ежегодно сокращается на один миллион зрителей. При этом аудитория, которая уже не смотрит телевизор, взрослеет и становится избирателями.

«Наше государство много лет полагалось на телевидение, и телевидение много лет было главным инструментом донесения информации до общества. А сейчас — нет. Сейчас главное телевидение в России — YouTube. Просмотры YouTube несравнимы с просмотром других программ на телевидении», — сказала Симоньян.

Симоньян добавила, что в России появилось уже целое поколение людей, которое «Путина никогда не видело и не слышало».

«Они его видят и слышат только в мемасиках и карикатурах», — сказала главред МИА Россия сегодня и телеканала RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Кремле глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил российского президента «защитить врачебное сообщество» от неверной информации, распространяемой СМИ.