Москва, 22 ноября, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский никогда не жалеет о высказанных словах, даже несмотря на то, что он часто «говорит то, что думает». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала РБК, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

«О своих высказываниях я никогда не жалею, потому что я честен», — сказал Мединский.

Он пожаловался на представителей «жёлтой» прессы, которые делают из его высказываний хайп и пытаются вырвать его слова из контекста.