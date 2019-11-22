Мединский признался, что никогда не жалеет о своих словах
Москва, 22 ноября, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Владимир Мединский никогда не жалеет о высказанных словах, даже несмотря на то, что он часто «говорит то, что думает». Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала РБК, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Мединский
«О своих высказываниях я никогда не жалею, потому что я честен», — сказал Мединский.
Он пожаловался на представителей «жёлтой» прессы, которые делают из его высказываний хайп и пытаются вырвать его слова из контекста.