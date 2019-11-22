Хмеймим, Сирия, 22 ноября, 2019, 22:24 — ИА Регнум. Подразделения российской военной полиции и вертолёты армейской авиации провели патрулирование по четырём маршрутам на севере и северо-востоке Сирии, сообщил 22 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Минобороны России Российская военная полиция на базе Хмеймим (Сирия)

Наземное патрулирование осуществлялось на территории трёх сирийских провинций — Алеппо, Хасака и Ракка.

Воздушное патрулирование вертолётами российской армейской авиации было проведено по маршрутам Квайрес — Кобани — Метрас — отметка 509 — Квайрес.

Нарушений предыдущих договоренностей в зоне патрулирования не отмечено.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии является одним из основных условий прекращения турецкой военной операции «Источник мира».