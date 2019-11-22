Москва, 22 ноября, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Закрепить на уровне закона понятие «оправданный риск» предложило МЧС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, это следует из проекта поправок, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

ИА REGNUM

Инициатива позволит исключить правовую неопределенность применения понятия «оправданного риска», отмечают авторы.

Это необходимо для решения вопросов обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ и повысит правовую стабильность и защищенность спасателей, указали в МЧС.

Законопроект разработан, в частности, после трагедии 2010 года в шахте «Распадская». В МЧС отметили тенденцию обвинения в гибели спасателей руководителя горноспасательных работ как не обеспечившего достаточные меры безопасности.

8−9 мая 2010 года произошли два взрыва на крупнейшей угольной шахте в России «Распадской» в Кемеровской области.