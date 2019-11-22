Киев, 22 ноября, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Правила внешнего вида для граждан, получающих документы, обновило министерство внутренних дел Украины. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.

Василий Тропинин. Девушка с Подолья. 1800-е

По обновлённым правилам граждане Украины могут фотографироваться на документы в головном уборе, если это предполагают их религиозные убеждения. Также допускается фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах, если это предписано медицинским заключением, выданным в лечебном учреждении.

При этом уточняется, что головной убор не должен закрывать лицо, подбородок, уши и шею. Также он не должен изменять форму отдельных частей лица и, согласно правилам, проходить по контуру волос.

Остался запрет на фото в наушниках либо с любой звуковоспроизводящей гарнитурой. Нельзя фотографироваться в очках, если гражданин не носит их постоянно в повседневной жизни. При этом очки с тёмными фотохромными линзами запрещены, равно как и солнцезащитные очки.

Также запрещается делать фото на документы в контактных линзах, изменяющих цвет и форму зрачков и радужной оболочки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о публикации фото ксерокопии американского паспорта главы парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии.