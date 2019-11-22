Калуга, 22 ноября, 2019, 16:48 — ИА Регнум. 22 ноября состоялось совместное заседание комитетов Городской думы Калуги под председательством Константина Сотскова. Депутаты рассмотрели в первом чтении проект бюджета Калуги на 2020 год. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках первого чтения рассматриваются основные параметры бюджета и источники финансирования.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге приняли бюджет на 2020 год

Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2020 год составит 11 млрд. 656,5 млн. рублей, в том числе безвозмездные поступления — 6 млрд. 660 млн. рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Калуги на 2020 год прогнозируются в объеме 4 млрд. 996,4 млн. рублей. Прогнозируемый объем налоговых доходов бюджета составит 4 млрд. 590,4 млн. рублей. Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет города в 2020 году прогнозируется в размере 2 млрд. 141,2 млн. рублей. Прогнозируемый объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составит 1 млрд. 523 млн. рублей. Прогнозируемый объем поступлений земельного налога в 2020 году составит 278 млн. рублей. Объём поступлений единого налога на вменённый доход прогнозируется в сумме 257 млн. рублей. Объем поступления в 2020 году налога на прибыль организаций прогнозируется в сумме 119 млн. рублей.

Неналоговые доходы бюджета Калуги на 2020 год прогнозируются в сумме 406 млн. рублей. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 2020 году составит 298,9 млн. рублей. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, планируются в размере 37,9 млн. рублей. Доходы от оказания платных услуг, а также штрафы, санкции и возмещение ущерба принесут городской казне 47,7 млн. рублей. Общий объем расходов городского бюджета на 2020 год определен в сумме 11 млрд. 656,5 млн. рублей.

Проект бюджета Калуги полностью сбалансирован. В 2020 году дефицит (профицит) бюджета отсутствует. Основным источником погашения долговых обязательств будет являться привлечение кредитов кредитных организаций. Кроме того планируется привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета. Предоставление муниципальных гарантий годах не планируется.

Проект бюджета был одобрен и рекомендован для утверждения Городской думой в первом чтении.