Калуга, 22 ноября, 2019, 16:38 — ИА Регнум. 22 ноября на совместном заседании комитетов Городской думы Калуги депутаты одобрили поправки в решение «О предельном индексе изменения размера платы за содержание жилого помещения». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, органом местного самоуправления определяется предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирным доме, которые не приняли решения о выборе способа управления домом или решения об установлении размера платы.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге изменили предельный индекс размера платы за ЖКХ

Проект предусматривает установление предельных индексов в размере: с 1 января по 31 декабря 2020 года — 6,3%, с 1 января по 31 декабря 2021 года — 4%, с 1 января по 31 декабря 2022 года — 4%.

Установление предельного индекса изменения размера платы за содержание жилого помещения, превышающего в 2020 году величину прогноза индекса потребительских цен, необходимо для приведения в соответствие муниципального правового акта действующему законодательству. Величина предельного индекса определена с учётом необходимого уровня изменения платы за содержание конструктивных элементов и содержания придомовой территории.

Также были рассмотрены изменения в постановление Городской думы «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга». Проект предусматривает увеличение размера платы за содержание жилого помещения со всеми видами благоустройства с 15,89 рублей за квадратный метр до 16,76 рубля за квадратный метр, что составляет 5,5% (87 копеек). Во исполнение приказа Минтруда России размер платы за содержание конструктивных элементов проиндексирован на 14% (20 коп./кв. метр), размер платы в части содержания придомовой территории приведён к текущему уровню цен. Рост составил 8,1% (22 коп./кв. метр). Расходы на содержание дымовых и вентиляционных каналов, а также размер платы за сбор и вывоз жидких бытовых отходов сохранены без изменения. Остальные статьи расходов в плате за содержание жилого помещения проиндексированы на 3,8%. Депутаты высказали ряд замечаний.

«На сегодняшний день в Калуге насчитывается 74 управляющие компании, — отметил председатель бюджетного комитета Константин Сотсков. — Их количество постоянно увеличивается, это говорит о том, что данный рынок для них интересен и они готовы работать при существующих тарифах. К сожалению, при увеличении тарифов качество работы управляющих компаний не повышается».

Поддержал коллегу и Юрий Титков.

«Уже неоднократно руководство управления городского хозяйства обещало провести работу по оптимизации рынка управления многоквартирными домами и борьбе с недобросовестными управляющими компаниями, — заявил депутат, — но сегодня многие управляющие компании, накопившие многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов продолжают свою деятельность, поменяв названия, пройдя процедуру банкротства. Увеличивая тарифы, мы поможем в том числе и таким недобросовестным коммунальщикам».

Депутаты Светлана Мартынова и Марина Ставиская в свою очередь отметили необходимость изменения тарифов в связи с тем, что обслуживание ветхого жилого фонда требует значительных затрат, а зарплаты дворников и работников коммунальных служб необходимо повышать. Борьбу с недобросовестными управляющими компаниями по мнению парламентариев должны вести правоохранительные органы и государственная жилищная инспекция. Большинством голосов проект был одобрен и вынесен на заседание Городской думы.