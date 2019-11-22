Ярославль, 22 ноября, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не согласовала порядной организации предложенный для ремонта участок Тутаевского шоссе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ремонт дороги делается в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», контракт на ремонт Тутаевского шоссе заключен на срок до октября 2020 года. Подрядной организацией, выполняющей ремонт, является группа компаний «ЕКС». Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября возобновилось автомобильное движение на участке дороги, ограниченном улицами Елены Колесовой и Урицкого. Теперь подрядчик предлагает перекрыть следующий участок шоссе, от улицы Большая Норская до Панина.

City-yaroslavl.ru Ремонт Тутаевского шоссе

«Опыт перекрытия участка от Колесовой до Урицкого показал, что по-другому не получится. Чем быстрее мы начнём этот процесс, тем быстрее восстановим движение. Те 26 пересечек, которые есть на отрезке от Большой Норской до Панина, их проще пройти зимой. Схема путей объезда на согласовании в ГИБДД. В принципе там нормально должно быть. Мы сделаем временную дорогу около километра, проведем отсыпку крошкой «, — рассказал ИА REGNUM представитель «ЕКС» Алексей Новиков.

City-yaroslavl.ru Замена коммуникаций на Тутаевском шоссе

При этом участок от Панина до Урицкого подрядчик предлагает делать летом-осенью 2020 года. Однако в мэрии Ярославля считают, что данный график требует дополнительного согласования.

«Информация по поводу перекрытия участка, расстояний — она не совсем соответствует действительности. Мы ее не согласовали, мы ее не принимаем. Да, схема прорабатывается, в том числе с коллегами из ГИБДД, с транспортниками, и самое главное — с подрядчиком. Чтобы в случае перекрытия участка все объездные пути были подготовлены в надлежащем виде, в твердом покрытии, с установкой знаков, светофорных объектов», — заявил заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев.

Как сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ходом согласований, в качестве дополнительного варианта перекрытия рассматривается участок Тутаевского шоссе от улицы Большая Норская до улицы Бабича. Окончательный график мэрия Ярославля собирается обнародовать во вторник 26 ноября.