Калуга, 22 ноября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. 22 ноября в Калуге отметили 140-летний юбилей лицея №9 им. К.Э. Циолковского. В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, начальник управления образования Калуги Ольга Лыткина, педагоги и учащиеся школы. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, лицей №9 имени К.Э.Циолковского — одна из старейших школ Калуги, был открыт 23 ноября 1879 года в числе первых образовательных учреждений города как женское епархиальное училище. Глубокий след в истории школы оставил К.Э.Циолковский, проработавший в епархиальном училище учителем физики и математики с 1896 по 1918 год.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили 140-летний юбилей лицея им. К.Э.Циолковского

В годы Великой Отечественной войны сотни выпускников школы на фронтах и в тылу с честью защищали свою Родину, были отмечены правительственными наградами, а многие из них отдали свою жизнь за Родину. Среди них дважды Герой Советского Союза А.Т.Карпов, братья Алексашины и Азаровы, Горюнова Майя и другие. В числе выпускников школы — руководители промышленных предприятий Калуги, заслуженные учителя и врачи, доктора и кандидаты наук, послы и министры, поэты и журналисты, спортсмены-чемпионы Олимпийских игр.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили 140-летний юбилей лицея им. К.Э.Циолковского

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил сотрудников и наградил за высокий профессионализм и значительные успехи в совершенствовании образовательного процесса.

«Несмотря на свой возраст, сегодня лицей является одним из ведущих образовательных учреждений города, в котором ученики получают качественное образование, а также большой объём знаний и навыков. Подтверждением этому является то, что в 2013 и в 2014 году лицей стал лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучший лицей», — отметил Александр Иванов. — От всей души благодарю педагогический коллектив школы за многолетний напряжённый труд, искреннюю заботу об учениках и значительный вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения».