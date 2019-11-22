Калуга, 22 ноября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. 22 ноября на совместном заседании комитетов Городской думы Калуги депутаты поддержали предложения по постановке на учёт бесхозяйного имущества. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, бесхозяйными предложено признать канализационные и водопроводные сети, а также газопровод высокого давления.

Пресс-служба Городской думы Калуги Водопровод, газопровод и канализацию в Калуге признали бесхозными

Было одобрено предложение калужского регионального отделения международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» установить памятную доску на фасаде дома №1 по улице Карла Маркса, в котором проходили заседания калужского отдела Императорского православного палестинского общества.

Также депутаты поддержали предложение переименовать переулок Безымянный в переулок имени Юрия Казанкова, директора ОАО «Галантус», погибшего в сентябре 2019 года. Получило поддержу депутатов и предложение установить на здании городской больницы № 2 «Сосновая роща» мемориальной доски в целях увековечения памяти главного врача Людмилы Мельниченко. Были одобрены предложения по наименованию вновь образованных улиц. Улицам будут присвоены следующие наименования: Анатолия Концевова, Геннадия Уланова и Александра Унтилова.

Были одобрены поправки в решение Городской думы «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской управы города Калуги». Были одобрены сделки муниципальным унитарным предприятиям. МУП «Управление комплексного обслуживания населения» была одобрена сделка, предусматривающая сдачу в аренду недвижимого имущества.

Муниципальным предприятиям «Управление калужского троллейбуса», «Калужские городские коммунальные электрические сети» и «Калугаспецавтодор» была одобрены сделки, продлевающие срок платежей по векселям

Также управлению калужского троллейбуса была одобрена сделка, связанная с закупкой чековой термоленты на сумму 1 миллион 461 тысяч рублей.