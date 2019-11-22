Киев, 22 ноября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Украинские телеграм-каналы утверждают, что олигарх Игорь Коломойский пытается заставить офис президента Украины Владимира Зеленского, а также украинский кабинет министров поставить ультиматум Международному валютному фонду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Напомним, что сейчас на Украину прибыли эмиссары МВФ, которые проверяют, как Киев выполняет условия фонда, поставленные при выделении Украине кредитов. Также речь пойдет о предоставлении новых кредитов.

Олигарх Коломойский добивается, чтобы офис президента Зеленского и кабинет министров Украины заняли жесткую позицию в переговорах с МВФ и фактически поставили перед фондом ультиматум — или Киеву даются новые кредиты, либо Украина объявляет себя банкротом и отказывается платить по долгам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, степень влияния олигарха Коломойского на президента Зеленского до сих пор до конца не ясна, но определенное влияние имеет место быть. В частности, Коломойский активно выделял деньги на кампанию Зеленского.