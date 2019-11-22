Москва, 22 ноября, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Орден Мужества учреждён Указом Президента Российской Федерации № 442 от 2 марта 1994 года.

Орден Мужества

Орденом награждаются граждане России за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в деле охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, спасении людей при чрезвычайных обстоятельствах, за решительные и смелые действия при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, сопряжённые с риском для жизни.

Орденом Мужества могут быть награждены граждане иностранных держав, проявившие самоотверженность и отвагу при спасении граждан России во время пожаров, катастроф, стихийных бедствий и в других чрезвычайных обстоятельствах, происходящих за пределами Российской Федерации.

Награждение орденом Мужества может быть произведено посмертно.

С 2011 года лица, награжденные тремя орденами Мужества, за следующий подвиг могут быть представлены к званию Героя Российской Федерации.

Орден Мужества является самой массовой наградой Российской Федерации. На данный момент общее количество награждений превышает 100 тыс.

Самым молодым кавалером ордена Мужества является 7-летний Евгений Табаков, погибший 28 ноября 2008 года, защищая 12-летнюю сестру от насильника.