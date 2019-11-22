Ярославль, 22 ноября, 2019, 18:26 — ИА Регнум. В Москве заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров и заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на разработку механизмов законопроекта о социальном заказе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Речь идет о привлечении некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере наравне с государственными учреждениями.

Yarregion.ru Алексей Лавров и Илья Баланин (справа)

«Необходимость расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций со стороны государства неоднократно отмечалась в посланиях Президента России Федеральному Собранию. И сейчас подготовлен соответствующий законопроект. Я хотел бы поблагодарить министерство финансов, что выбрали наш регион в качестве площадки для апробации его механизмов. Надеюсь, благодаря принятию закона у нас получится улучшить качество оказания социальных услуг путем привлечения некоммерческих организаций», — заявил заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин.

На территории Ярославской области уже третий год проводится всероссийский эксперимент по привлечению НКО к оказанию соцуслуг. На данный момент это реализовано по 33 услугам в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры, физкультуры и спорта.

«Ярославская область в рамках пилотного проекта показывает хорошие результаты и, опираясь на этот положительный опыт, министерство финансов подготовило законопроект о государственном муниципальном социальном заказе, который сейчас находится в Государственной Думе. Рассчитываем, что в рамках подписанного соглашения мы сделаем следующий шаг — доведем праворегулируемую практику до такого состояния, чтобы можно было тиражировать ее и в других субъектах Российской Федерации», — сказал заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров.

Как рассказали ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, на территории региона будут проведены социологические исследования и интервью, которые позволят провести анализ работы НКО. В рамках подписанного соглашения этим займутся эксперты «Научно-исследовательского финансового института» Минфина России.