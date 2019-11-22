Витебск, Белоруссия, 22 ноября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Витебская область переживает «очень серьёзные проблемы», констатировал 22 ноября в ВитебскеАлександр Лукашенко. Он анонсировал приватизацию на селе и возобновление практики принуждения городских предприятий к участию в агробизнесе.

President.gov.by Cовещание по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области

Выступая на совещании, Лукашенко предложил продать неким инвесторам убыточные колхозы — переименованные, но сохранившие прежний уклад. Обращаясь к чиновничьей «вертикали», он сказал: «Нужно ввести приватизацию этих хозяйств. Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку».

Примером эффективного агробизнеса «догруженного» убыточными агрохозяйствами «частника» Лукашенко назвал Александра Мошенского — генерального директора СП ООО «Санта Импэкс Брест» (ТМ «Санта Бремор»), возглавляющего ТОП-200 самых влиятельных и богатых белорусских бизнесменов. Как и многие другие фигуранты этого рейтинга, Мошенский близок к президентской администрации и во время президентских кампаний публично поддерживал Лукашенко.

«Колхозы, совхозы должны быть пока, —цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — Учтите социальную базу — клубы, магазины, школы… Из Витебска будете управлять? Поэтому сохраните колхозы эти и совхозы территориально и организационно, как они есть, с расчетными счетами. Интеграционная структура во главе — это сырьевые зоны по молоку и мясу».

Лукашенко доложили об обращении «со стороны региона к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам Витебской области», сообщила президентская пресс-служба. Вероятно, речь об облисполкоме. Также не ясно, в чём заключалась просьба о «помощи» и от кого конкретно её ждали. «Но от них был получен отказ», — сказано в официальном сообщении.

«Павел Владимирович (Павел Каллаур, глава Нацбанка Белоруссии — прим. пресс-службы), немедленно займитесь этим, — потребовал Лукашенко. — Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему всё подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью — прим. пресс-службы) не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается».

При этом Лукашенко подчеркнул: «Шефская помощь — это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает — это сделают другие».

«Дурницы, мужики, больше не будет», — предупредил чиновников бессменный белорусский лидер.

Отметим, что Витебская область за пятилетку продемонстрировала сокращение сельхозпроизводства. Деревня вымирает, квалифицированных кадров не хватает. Многие уехали на заработки в Минск или в Россию. Совмин Белоруссии обеспокоен увеличением импорта из России.

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