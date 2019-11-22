Москва, 22 ноября, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Декоммунизация стала для Украины второй политической жизнью, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 22 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Sale

«Эхо имперского мышления делает украинцев теми, кто они есть. Но эти фантомные боли, которые они отрицают и стараются излечить декоммунизацией, — это вторая политическая жизнь. Украина сейчас представляет собой что-то подобное Московскому государству периода Смуты. Помпео сказал, что это проект. Это действительно проект. Меняются Лжедмитрии постоянно. Сейчас на престоле сидит, что называется, Тушинский вор. И вопрос, кто будет Романовым», — сказал Мухин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что положительно относится к процессу «декоммунизации», но выступает за «осознанную декоммунизацию», а не простой запрет символики.