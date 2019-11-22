Под Калугой начальница отдела миграции незаконно раздавала паспорта
Перемышль, Калужская область, 22 ноября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Козельским районным судом Калужской области бывшая начальница миграционного пункта отделения полиции по Перемышльскому району приговорена к наказанию в виде штрафа в 100 тыс. рублей. Об этом 22 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.
Было установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом органов внутренних дел, незаконно выдала два паспорта гражданина Российской Федерации иностранцам и тем самым совершила преступления, уголовная ответственность за которые предусмотрена по ч. 2 ст. 292.1 УК РФ.
Не согласившись с приговором суда, подсудимая и её защитник его обжаловали в апелляционном порядке. Между тем постановлением калужского областного суда ранее вынесенный приговор оставлен без изменения.