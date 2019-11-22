Перемышль, Калужская область, 22 ноября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Козельским районным судом Калужской области бывшая начальница миграционного пункта отделения полиции по Перемышльскому району приговорена к наказанию в виде штрафа в 100 тыс. рублей. Об этом 22 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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Было установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом органов внутренних дел, незаконно выдала два паспорта гражданина Российской Федерации иностранцам и тем самым совершила преступления, уголовная ответственность за которые предусмотрена по ч. 2 ст. 292.1 УК РФ.

Не согласившись с приговором суда, подсудимая и её защитник его обжаловали в апелляционном порядке. Между тем постановлением калужского областного суда ранее вынесенный приговор оставлен без изменения.