Калуга, 22 ноября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Помещение с офисной техникой и высокоскоростным интернетом, рассчитанное на одновременную работу 14 человек, открылось 22 ноября в калужском здании Агентства развития бизнеса области. Так называемая зона коворкинга от англ. (co-working) предусматривают как индивидуальную работу, так и коллективную — для решения общих вопросов и проведения переговоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пользоваться рабочей зоной можно будет бесплатно.

Фото Агентства развития бизнеса Калужской области Помещение с офисной техникой и высокоскоростным интернетом, рассчитано на одновременную работу 14 человек

«Профессиональное консультационное и информационное сопровождение, развитая IT-поддержка, переговорные комнаты и полностью оснащенные рабочие места — все самое необходимое начинающим предпринимателям и стартап-командам теперь есть в нашем агентстве. Уже сегодня малый и средний бизнес может работать здесь в комфортных условиях», — заявил директор агентства Стефан Перевалов.

Услуги коворкинга предоставляются предпринимателям бесплатно по предварительной договоренности с Агентством развития бизнеса Калужской области. Мероприятие проведено в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».