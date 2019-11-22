Калуга, 22 ноября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Центр технологий автопрома предложила создать в Калуге, компания ООО «ТиссенКрупп Систем инжиниринг» — объединив ресурсы действующих промышленных предприятий и калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам состоявшейся 22 ноября в калужской торгово-промышленной палате встрече губернатора Анатолия Артамонова с предпринимателями.

Admoblkaluga.ru На бизнес-завтраке в калужской торгово-промышленной палате

На встрече с бизнесменами основное внимание было посвящено обсуждению темы совершенствования условий для эффективной деятельности малого и среднего предпринимательства. В частности, положительно оценивая инициативу по открытию Центра технологий для автопрома, калужский губернатор подчеркнул: «Создание центров компетенций — один из способов повышения конкурентоспособности наших предприятий и снижения себестоимости продукции».

Напомним, калужский автокластер представлен тремя OEM-производителями — Volkswagen, PCMA (Peugeot Citroën & Mitsubishi Alliance), Volvo и сформированным пулом производителей автокомпонентов — 28 компаний, большинство из которых взаимодействуют с традиционными предприятиями региона. Таким образом, автокластер объединяет 31 предприятие, производит более 11% всех выпускаемых в России автомобилей. Его доля в общем объеме промпроизводства региона составляет 36%. За 2018 год наиболее значительный рост в экономике области показало автомобилестроение — 134%. Кроме того, в регионе в прошлом году были выпущены полуторамиллионный автомобиль и десятимиллионная автомобильная шина.