Симферополь, 22 ноября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Мощные порывы ветра свалили несколько сухих деревьев в Симферополе, которые повредили припаркованные на улице автомобили, передаёт 22 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Поваленные деревья

По словам очевидцев, происшествие произошло в районе кинотеатра «Космос» и на улице Спера, в результате пострадали автомобили ВАЗ-2109 и Kia.

«У нас пилят молодые здоровые деревья, причём варварски. А деревья трухлявые, а то и сухие стоят. Дерево, заражённое грибом трутовиком, внутри становится рыхлым и при ветре обязательно рано или поздно рухнет. Обратите внимание, сколько в городе встречаются деревьев с торчащими на них гребнями — плодовыми телами грибов трутовиков. Они — потенциальная угроза для людей и транспорта. Но непонятно, почему их оставляют заражать здоровые деревья и падать на людей и машины», — отреагировала в соцсетях жительница Симферополя Наталья.

Большинство граждан возмущаются по поводу подхода властей города к вопросу спила деревьев.

«Просто у города нет настоящего хозяина, способного не обдирать его, а благоустраивать. Обратите внимание, что дерево полностью сухое, местами даже без коры. Его давно нужно было спилить, но наши чиновники предпочитают уничтожать только здоровые экземпляры», — написал симферополец Михаил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 ноября сильные порывы ветра сорвали часть крыши со школы №7 в Джанкое. В 82 населённых пунктах Крыма из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением.