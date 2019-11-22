Тамбов, 22 ноября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. В Тамбовской области сельхозпроизводители собрали 928 тыс. тонн подсолнечника. Это рекордный урожай для региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики

Cap.ru Уборка урожая

По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии завершили уборку подсолнечника. Урожай составляет 928 тыс. тонн, что больше прошлогоднего почти на 100 тыс. тонн. Власти отмечают, что это рекордный результат за всю историю существования Тамбовской области.

И это при том, что в 2019 году в регионе посевная площадь масличной культуры сокращена на 16 тыс. гектаров (посеяно 367 тыс. гектаров). Средняя урожайность подсолнечника — свыше 25 центнеров с гектара.

Специалисты отмечают, что высокого урожая культуры удалось достичь за счет грамотного применения удобрений, использования инновационных технологий и современной техники.

Кроме того, с полей региона собрано свыше 3,6 млн тонн зерна. Это больше прошлогоднего уровня по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур на 55 тыс. тонн.

Зерновая копилка региона также пополняется за счет урожая кукурузы на зерно. Собрано 92% урожая культуры. Валовой сбор превышает 751 тыс. тонн. Средняя урожайность кукурузы — 79,3 центнера с гектара.

Напомним, что по итогам прошлого года Тамбовская область занимала второе место в Центральном федеральном округе по сбору подсолнечника и восьмое — в России.