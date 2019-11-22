Ярославль, 22 ноября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. В Ярославле начался ремонт крыши дома на улице Ньютона, 42, которую сорвало ураганным ветром 28 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Работы проводит «Управдом Фрунзенского района».

Yarregion.ru Ремонт крыши в Ярославле

«Управляющей компанией организована работа своими силами, закуплены материалы. С учетом объемов работ ориентировочный срок — 15 декабря. Мы будем контролировать ход производства», — рассказала первый заместитель департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Весь объем ремонта согласован с жителями дома. Мэрия Ярославля помогла с материалами. В течение трех недель предстоит заново перекрыть 800 квадратных метров кровли и сделать откосы.

«Работы много, самое главное, чтобы помогла погода. Снег — это не страшно, но если пойдет дождь, кровлю придется сушить. Но все равно мы все сделаем», — рассказал директор «Управдома Фрунзенского района» Владимир Кисельников.

Капитальный ремонт крыши был сделан в 2015 году за счет средств фонда капремонта. По словам жителей дома, их обращения в фонд с просьбой выполнить работы по гарантии так и не привели к какому-либо результату.