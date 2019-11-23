Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 23 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 23 ноября: немецкие войска заняли два московских города.

23 ноября 1941 года в Московской области немецкие войска заняли города Клин и Солнечногорск. Защитники столицы вместе с жителями Москвы и Подмосковья превратили город в неприступную крепость.

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