Барнаул, 22 ноября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Более тысячи жителей Барнаула, которым сегодня утром, 22 ноября, отключили тепло в морозы из-за коммунальной аварии на внутриквартальных сетях, получили долгожданное известие об окончании восстановительных работ.

Мэрия Барнаула Авария на теплосетях в Барнаула

Как сообщает пресс-центр городской мэрии, авария на ул.Горно-Алтайской устранена, система поставлена на циркуляцию, управляющие компании приступили к работам по запуску отопления в домах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, очередное коммунальное ЧС в Барнауле произошло сегодня, 22 ноября. Из-за повреждения внутриквартальной тепловой сетидиаметром 159 миллиметров без тепла остались более тысячи человек. Аварию устранили позже, чем планировалось потому, что обнаружился новый порыв.

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