Санкт-Петербург, 22 ноября, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Будущий год пройдет в СНГ под знаком празднования 75-летия Победы советского народа Великой Отечественной войне и особое внимание Межпарламентской ассамблеи СНГ будет уделено ветеранам. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 22 ноября председатель Совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Петербурге, 9 мая 2018 года

По ее словам, во всех странах СНГ делается очень много в плане подготовки к празднованию 75-летия Победы. Матвиенко отметила, что в этих странах живут народы-победители, которые освободили мир от фашизма, и Победа — это общее наследие, которым все дорожат.

«Мы утвердили план мероприятий МПА СНГ, он достаточно большой, но на мой взгляд, самая главная задача — дойти до каждого ветерана. К сожалению, их осталось очень мало. Нужно каждому уделить внимание, выяснить в чем он нуждается, чем надо помочь и окружить его вниманием и заботой», — сказала Матвиенко.

Кроме того, председатель Совета МПА СНГ подчеркнула, что внимание должно быть уделено и всем памятникам и мемориалам солдатам и героям Великой Отечественной войны, погибшим на фронтах за свободу народов СССР.

«Я считаю, что не должно быть ни одного формального, для галочки мероприятия. Все акции должны носить сердечный характер — идти от сердца», — резюмировала Валентина Матвиенко.

Напомним, в Таврическом дворце в Петербурге прошло 50-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. В рамках него были приняты 11 законотворческих инициатив, которые касались вопросов доверительного управления имуществом и траста, обязательственного права, новой редакции нормативных правовых актов, рекламы и экологии.