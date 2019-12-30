Москва, 31 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

31 декабря

31 декабря 1941 года войска Западного фронта после 5 дней сражений освободили город Белёв в Тульской области.

Ночью 170 советских моряков из гарнизона острова Лавансари, пройдя 43 км по льду, заняли находящийся в центральной части Финского залива остров Большой Тютерс, используемый как точка размещения береговой артиллерии и как база для нападения на остров Гогланд и Ленинград.

СССР подписал соглашение о предоставлении правительству Польской Республики в изгнании займа в 100 млн рублей для оказания помощи гражданам Польши, находящимся на советской территории.

31 декабря 1942 года войска Юго-Западного фронта закрепились на рубеже Новая Калитва — Миллерово — Чернышковский. В ходе наступления Красной армии была разгромлена 8-я итальянская армия, войска левого крыла немецкой группы армий «Дон», а также несколько румынских дивизий. В плен взято более 60 тысяч солдат и офицеров противника. В результате стало возможным наступление на луганском и воронежском направлениях.

Красная армия освободила город Элиста в Калмыкской АССР.

31 декабря 1943 года закончилась Городокская наступательная операция войск 1-го Прибалтийского фронта. По её итогам Городок был освобождён, советские части вышли на железную дорогу Полоцк — Витебск и создали угрозу витебской группировке противника.

Силы 1-го Украинского фронта освободили областной центр Украины город Житомир и ещё более 150 населенных пунктов.

Закончилась операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов на кировоградском и криворожском направлениях.

31 декабря 1944 года силы 2-го и 3-го Украинских фронтов ликвидировали группировку противника, окружённую в лесах к северо-западу от Будапешта. На западе самого города было освобождено более 300 кварталов.

В Польше объединение Крайова Рада Народова, выполнявшее роль парламента на освобождённых территориях, признало созданный в Москве Польский комитет национального освобождения Временным правительством Польской Республики. Хотя США и союзники поддерживали «Лондонское правительство» (довоенное правительство Польши в изгнании), они вскоре согласились на учреждение новой польской власти на базе Временного правительства с включением в него некоторых «демократических» и эмигрантских элементов.