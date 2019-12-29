Москва, 30 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

30 декабря

30 декабря 1941 года войска Закавказского фронта (с этого же дня переименованного в Кавказский) во взаимодействии с Черноморским флотом освободили Керчь.

После 10 дней ожесточённых боёв советская 50-я армия, получив подкрепление от 49-й армии, выбила противника из Калуги. В Калужской области части левого крыла Западного фронта вышли к Алешково, Детчино, Калуге и Бабынино, а 1-й гвардейский кавалерийский корпус продвинулся до Зубово и Мещовска.

30 декабря 1942 года завершилась наступательная операция войск Юго-Западного и Воронежского фронтов на Среднем Дону. Немецкая оборона на реках Дон и Чир была прорвана, и Красная армия в некоторых местах продвинулась на 340 км, освободив 1246 населённых пунктов. В ходе наступления были разгромлены главные силы 8-й итальянской и 3-й румынской армий и часть немецкой оперативной группы «Холлидт».

30 декабря 1943 года Красная армия на Украине освободила 300 населенных пунктов, в том числе районные центры Володарск-Волынский, Ружин Житомирской области.

Войска 2-го Прибалтийского фронта вынудили перейти к отступлению Невельскую группировку противника.