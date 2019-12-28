Москва, 29 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

29 декабря

29 декабря 1941 года Красная армия освободила Феодосию.

В СССР принят указ «О военном налоге», которой вводился с января 1942 года для всех советских граждан, достигших 18 лет.

29 декабря 1942 года Красная армия освободила Котельниково. Одновременно советские части вышли на рубеж Тормосин — Комиссаровский — Степной. В результате была разгромлена 4-я румынская армия, а немецкий 57-й танковый корпус понёс большие потери.

29 декабря 1943 года войска 1-го Украинского фронта освободили более 250 населенных пунктов в Житомирской и Киевской областях.

29 декабря 1944 года командование Красной армии отправило гарнизону Будапешта ультиматум с требованием капитуляции, однако советские парламентарии были расстреляны немцами. Тогда войска 3-го Украинского фронта ворвались в западную часть города и заняли ряд кварталов. Одновременно началось наступление на окруженного в лесах на северо-западе противника.