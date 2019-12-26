Москва, 27 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

27 декабря

27 декабря 1941 года войска Волховского фронта вышли к реке Волхов между Кириши и Новгородом и приступили к расширению плацдармов на левом берегу.

Части Западного фронта начали ожесточённые бои за город Белёв в Тульской области, которые продлятся до 31 декабря.

27 декабря 1942 года силы Сталинградского фронта вышли к западной окраине Котельниково.

Нацисты начали карательную операцию «Зимний лес» против партизан в треугольнике Витебск — Невель — Полоцк, продлившуюся почти месяц. Большинству партизанских отрядов удалось выйти из блокады вместе с тысячами мирных жителей.

27 декабря 1943 года войска 1-го Украинского фронта освободили более 100 населенных пунктов в Житомирской области.

На витебском направлении Красная армия освободила более 30 населенных пунктов.

5-я Ленинградская партизанская бригада под командованием Константина Карицкого после 17 дней боёв остановила карательную экспедицию нацистов, убив и ранив более 600 солдат и офицеров противника, а также подбив 2 танка.

27 декабря 1944 года Ставка создала будапештскую группу войск, которая при поддержке венгерских добровольцев должна была освободить Будапешт.

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили пригороды Будапешта на восточном и западном берегах Дуная и расчленили окруженную группировку противника на две части.