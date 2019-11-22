С калужанина взыскали 800 тысяч рублей за коррупционное преступление
Калуга, 22 ноября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. 800 тысяч рублей уголовного штрафа взыскали судебные приставы за коррупционное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») с жителя Калуги. Об этом 22 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.
Должник не считал нужным выплачивать уголовный штраф, но был вынужден это сделать после того, как судебный пристав-исполнитель вынес в отношении него постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы страны и предупредил о возможной замене основного наказания в виде штрафа на реальное лишение свободы.
«Гражданин К. полностью погасил 800-тысячную задолженность. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, а ограничение в праве выезда в отношении уже бывшего должника отменено», — сказала Любовь Скакун.
Отметим, что всего в Калужской области в 2018 году только за нарушение антикоррупционного законодательства 76 работодателей области были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более трёх миллионов рублей.