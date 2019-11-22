Калуга, 22 ноября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. 800 тысяч рублей уголовного штрафа взыскали судебные приставы за коррупционное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») с жителя Калуги. Об этом 22 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав за работой

Должник не считал нужным выплачивать уголовный штраф, но был вынужден это сделать после того, как судебный пристав-исполнитель вынес в отношении него постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы страны и предупредил о возможной замене основного наказания в виде штрафа на реальное лишение свободы.

«Гражданин К. полностью погасил 800-тысячную задолженность. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, а ограничение в праве выезда в отношении уже бывшего должника отменено», — сказала Любовь Скакун.

Отметим, что всего в Калужской области в 2018 году только за нарушение антикоррупционного законодательства 76 работодателей области были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более трёх миллионов рублей.