Москва, 26 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

26 декабря

26 декабря 1941 года Красная армия освободила Наро-Фоминск и Лихвин.

Началась Керченско-Феодосийская десантная операция сил Закавказского фронта, Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Её целью был захват Керченского полуострова и подготовка к последующему освобождению Крыма.

26 декабря 1942 года силы Сталинградского фронта выбили противника с рубежа у реки Аксай и заставили его отступить на юго-запад.

26 декабря 1943 года Красная армия повторно освободила город Радомышль в Житомирской области.

26 декабря 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов вышли к Дунаю в районе Эстергома с севера и юга, а также выдвинулись на правый берег реки севернее Будапешта. Силы противника в Будапеште и в лесах северо-западнее города оказались в окружении.