Москва, 25 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

25 декабря

25 декабря 1941 года завершилась Клинско-Солнечногорская наступательная операция Западного фронта, в ходе которой немецкие 3-я и 4-я танковые группы потеряли почти все свои танки, а Красная армия продвинулась на 100 км на запад.

Силы Брянского фронта освободили город Чернь.

В блокадном Ленинграде произошло первое повышение норм выдачи хлеба: рабочим прибавили по 100 граммов хлеба, служащим, иждивенцам и детям — по 75 граммов.

25 декабря 1942 года войска советских 2-й гвардейской и 51-й армий Сталинградского фронта прорвали оборону немецкой армейской группы «Гот» и вышли к реке Аксай.

25 декабря 1943 года Красная армия на витебском направлении освободила более 200 населенных пунктов и железнодорожную станцию Залучье.

25 декабря 1944 года советские части в Венгрии и Чехословакии освободили более 40 населенных пунктов.