Москва, 24 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

24 декабря

24 декабря 1941 года советский 1-й гвардейский кавалерийский корпус вышел к реке Ока.

Войска Западного фронта, сломив сопротивление немецких частей, начали наступление на белевском направлении.

24 декабря 1942 года силы левого крыла Сталинградского фронта начали наступление на противника, ведущего бои в районе Котельниково.

Части Юго-Западного фронта завершили разгром противника в районах Алексеево-Лозовское, юго-восточнее Кантемировки, в Чертково, в Верхне-Гирском, восточнее Каменского, где были окружены отдельные группы войск противника. Советские танковые и механизированные корпуса вышли на рубеж Миллерово-Морозовск и вступили в затяжные бои с немецкими войсками. Несмотря на сопротивление противника, красноармейцы за 8 дней продвинулись на 100−200 км.

Красная армия освободила город Алагир Северо-Осетинской АССР и город Тацинский Ростовской области.

24 декабря 1943 года началась Житомирско-Бердичевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта с участием 1-й Чехословацкой бригады на участке фронта в 700 км. Её целью был разгром 4-й немецкой танковой армии, выход к Южному Бугу и пресечение попыток противника атаковать Киев. По результатам операции Красная армия освободила Киевскую, Житомирскую, частично — Винницкую и Ровенскую области.

Войска 1-го Прибалтийского фронта на витебском направлении завладели городом и крупной железнодорожной станцией Городок.

24 декабря 1944 года войска 2-го Украинского фронта в Венгрии освободили 8 населённых пунктов и заняли железнодорожную станцию Хомок-Терене. В Чехословакии освобождён город Левице.