Москва, 22 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

22 декабря

22 декабря 1941 года основные силы 1-й ударной армии Западного фронта вышли к реке Лама.

Советский 1-й гвардейский кавалерийский корпус, преследуя противника, захватил город Одоев в Тульской области.

22 декабря 1942 года Красная армия окружила три итальянские и одну немецкую пехотные дивизии северо-восточнее села Алексеево-Лозовское в Ростовской области.

22 декабря 1943 года опубликовано сообщение СНК СССР о замене «Интернационала» на новый Государственный гимн Советского Союза, включающий слова:

«Мы армию нашу растили в сраженьях. Захватчиков подлых с дороги сметём! Мы в битвах решаем судьбу поколений, Мы к славе Отчизну свою поведём!»

Войска 1-го Украинского фронта окончательно отразили наступление немецких войск к юго-западу от Киева.

22 декабря 1944 года Красная армия в Чехословакии освободила семь населённых пунктов.

В Венгрии избрано Временное правительство, заявившее о разрыве с Германией и намерении добиться скорейшего мира с СССР и союзниками.