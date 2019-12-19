Москва, 20 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

20 декабря

20 декабря 1941 года Красная армия освободила станцию Войбокало южнее Ладожского озера. Советская 55-я армия начала наступление на Красный Бор и Ульяновку с целью деблокировать Ленинград.

В Московской области освобождён Волоколамск.

20 декабря 1942 года силы Юго-Западного фронта вступили в северо-восточные районы Луганской области, начав освобождение Украины.

Завершилась длившаяся 3 месяца Туапсинская оборонительная операция Черноморской группы войск Закавказского фронта. Красная армия двумя контрударами вынудила противника перейти к обороне.

20 декабря 1943 года успехом завершилась операция войск 2-го Украинского фронта против криворожской группировки немецких войск по расширению плацдарма на правом берегу Днепра.

20 декабря 1944 года силы 2-го и 3-го Украинских фронтов возобновили наступление на Будапешт. Им удалось прорвать оборону противника севернее и юго-западнее города, а также перекрыть вражеской армии пути отхода на север.