Пермь, 22 ноября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Перми откроется выставка «Маяковский haute couture: искусство одеваться», об этом 22 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маяковский. 1930

Выставка является уникальным проектом, созданным Государственным музеем имени Маяковского, здесь будут представлены личные вещи поэта, позволяющие увидеть его в повседневной жизни, поближе познакомиться с его вкусами и привычками.

«Мир вещей Владимира Маяковского, запечатленный в фотографиях, живописи, кино, сохраненный в мемориальных предметах, представляет собой концентрированное свидетельство материальной культуры пред‑ и постреволюционного времени. Так выставка «Маяковский haute couture: искусство одеваться» становится не только данью великому поэту, но и трактатом об одном из самых острых периодов в жизни целой страны», — отметили в пресс-службе ЦВЗ.

Выставка начнет свою работу уже сегодня, 22 ноября и продлится до 18 декабря. А завтра, 23 ноября в ЦВЗ состоится лекция директора Государственного музея имени Маяковского Алексея Лобова.