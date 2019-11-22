В Перми пройдет выставка «Маяковский haute couture: искусство одеваться»
Пермь, 22 ноября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) Перми откроется выставка «Маяковский haute couture: искусство одеваться», об этом 22 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выставка является уникальным проектом, созданным Государственным музеем имени Маяковского, здесь будут представлены личные вещи поэта, позволяющие увидеть его в повседневной жизни, поближе познакомиться с его вкусами и привычками.
«Мир вещей Владимира Маяковского, запечатленный в фотографиях, живописи, кино, сохраненный в мемориальных предметах, представляет собой концентрированное свидетельство материальной культуры пред‑ и постреволюционного времени. Так выставка «Маяковский haute couture: искусство одеваться» становится не только данью великому поэту, но и трактатом об одном из самых острых периодов в жизни целой страны», — отметили в пресс-службе ЦВЗ.
Выставка начнет свою работу уже сегодня, 22 ноября и продлится до 18 декабря. А завтра, 23 ноября в ЦВЗ состоится лекция директора Государственного музея имени Маяковского Алексея Лобова.