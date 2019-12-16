Москва, 17 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

17 декабря

17 декабря 1941 года образован Волховский фронт во главе с генералом армии Кириллом Мерецковым.

Кавалерия Красной армии разгромила немецкую пехоту в районе Загорье под Москвой и вышла у озера Тростенское к противнику в тыл.

Войска Западного фронта освободили Алексин.

Завершилась Тульская наступательная операция левого крыла Западного фронта, в ходе которой была ликвидирована угроза обхода немецкими частями Москвы с юга и нанесено поражение основным силам германской 2-й танковой армии.

Началось второе наступление немецких войск на Севастополь.

17 декабря 1942 года силы Юго-Западного фронта прорвали оборону противника и продвинулись на 20−25 км.

17 декабря 1943 года правительство Белоруссии из Москвы переехало в Гомель.

17 декабря 1944 года войска 2-го Украинского фронта в Венгрии освободили Путнок и Пасто.

СССР и Финляндия подписали в Хельсинки соглашение, по которому финская сторона обязуется поставлять в Советский Союз товары в возмещение ущерба от военных действий и оккупации территории СССР.