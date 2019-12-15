Москва, 16 декабря, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

16 декабря

16 декабря 1941 года Красная армия выбила немецкие части из города Большая Вишера и заставила противника отступить к реке Волхов.

Советские войска взяли Калинин.

Силы Западного фронта заняли плацдармы на левом берегу Оки, севернее Тарусы и у Алексина.

Завершилась Елецкая наступательная операция правого крыла Юго-Западного фронта. В ходе неё Красная армия освободила более 400 населённых пунктов, сорвала попытку немецких войск прорваться за Дон и продвинулась на 80−100 км на запад.

Партизаны Крыма под командованием Алексея Мокроусова сорвали карательную операцию нацистских войск. В боях противник потерял более 600 солдат и офицеров.

16 декабря 1942 года в рамках контрнаступления под Сталинградом началась Среднедонская наступательная операция войск Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов. В ходе неё части Красной армии вышли в тыл немецкой группе армий «Дон» и пресекли последние попытки противника деблокировать войска, окруженные под Сталинградом.

16 декабря 1944 года войска 2-го Украинского фронта в Венгрии освободили Шарошпатак.