Калуга, 22 ноября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. В Екатерининском зале Московского Кремля 21 ноября президент России Владимир Путин вручил митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту государственный орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Владимир Путин вручил митрополиту Клименту орден «За заслуги перед Отечеством»

Глава Калужской митрополии удостоен высокой государственной наградой за большой вклад в развитие духовной культуры, укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в обществе. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени митрополит Климент был награжден в 2009 году — за большой вклад в развитие духовной культуры и укрепление дружбы между народами.

Калужский архипастырь также является кавалером орденов Почета и Дружбы народов, награжден многочисленными международными наградами, церковными орденами и медалями. В 2019 году митрополиту Клименту исполнилось 70-лет.